Предполагаемая дочь Владимира Путина дала первое интервью о сходстве с президентом, буллинге и публичности

25.02.2021, 13:28, Разное

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О 17-летней Луизе Розовой (настоящее имя которой — Елизавета Кривоногих) стали чаще говорить после выхода нескольких громких расследований о президенте РФ Владимире Путине.

В репортажах издания “Проект” и Алексея Навального говорится, что мать Луизы, Светлана Кривоногих, якобы встречалась с главой государства и принимала от него различные подарки, оформленные на третьих лиц. Но всех больше заинтересовала личность ее дочери Елизаветы, которая похожа на президента.

После внезапно обрушившейся славы Луиза не удалила свои страницы в социальных сетях, но скрыла ряд фотографий, и теперь в ее Instagram остались лишь те снимки, на которых не видно лица. Какое-то время она наотрез отказывалась давать комментарии прессе, но на днях приняла участие в одной из комнат в Clubhouse, а вчера вышло ее первое интервью СМИ. Луиза пообщалась в журналом GQ и ответила на несколько вопросов. Мы выбрали наиболее яркие цитаты из беседы.

О псевдониме

Я записана в Instagram как Луиза, потому что меня так с самого детства называли. Я просто не могла выговорить букву “л”, говорила “Изя”, и так и пошло – Луиза.

Об ее отношении к расследованиям и упоминании ее имени

Знаете, как-то не очень приятно, когда нарушают твое спокойствие. И какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни. Это не самое приятное. Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати, задернув шторы. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно.

О буллинге и хейтерах в социальных сетях

На мою страницу заходят обычно писать комментарии — это я про негативные — травмированные люди, обиженные жизнью. Я предоставляю им такое удовольствие — разрядиться у меня. Пожалуйста, я не против. То есть я понимаю, что это никак не касается меня, это их собственные проблемы, пусть пишут. Никаких угроз я не получала. Знаете, мне вообще кажется, что написать злобный комментарий — это как забраться на Эверест: одним людям это удается, удается обидеть человека, но основная часть валится в снежную пещеру и съедает свою же ногу.

О планах в модной индустрии

Задолго до расследования я решила разобрать мамин гардероб, выставить несколько вещей на продажу, и они быстро разлетелись как пирожки… Я просто оставила инстаграм, мол, пускай будет, на всякий случай. А потом ко мне пришла мысль сделать свой бренд. Я действительно сейчас разрабатываю капсульную мини-коллекцию. И скорее всего, буду презентовать ее в рамках, скажем, биеннале. Это не что-то масштабное, я все-таки не дизайнер. Скорее любительская одежда на каждый день.

О сходстве с Владимиром Путиным

Слушайте, судя по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича.