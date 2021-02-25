 

Путину показали запись посадки американского марсохода, выдав её за высадку российских десантников в Сирии

25.02.2021, 13:31, Разное
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Владимир Путин высоко оценил действия российских десантников, которые сумели десантироваться в сирийскую пустыню вместе с техникой и начать атаку на террористов.

Однако запись, показанная президенту, оказалась сделана не в Сирии, а на Марсе.

Президент беседовал по видеосвязи с высокопоставленными военными. Один из них сообщил, что получил из Сирии отчёт об операции, проведённой 23 февраля воздушно-десантными войсками. В ходе операции с высоты в 10 тысяч метров на инновационной парашютной системе был выброшен новейший российский пустынный вездеход с экипажем, на котором десантники достигли штаба запрещённой в России группировки и разгромили его.

В подтверждение своих слов он показал запись с двух камер, одна из которых снимала бело-оранжевый купол парашюта, а другая – приближающиеся к колёсам вездехода пески пустыни. За кадром звучали команды на русском языке, обильно сдобренные нецензурными выражениями.

Владимир Путин поблагодарил военных за проявленное мужество и попросил обязательно показать эти кадры по телевидению.

Телезрители с удивлением обнаружили, что «запись из Сирии» – это переозвученная и немного перемонтированная запись с камер американского марсохода Perseverance, который на днях приземлился на Красной планете. Марсианские пейзажи легко спутать с сирийскими песками, поэтому, видимо, и произошла ошибка.

Пресс-секретарь президента уже заявил, что его босс не в курсе произошедшего и ставить его в известность о таких деталях никто не планирует.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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