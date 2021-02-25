Козак оспаривает в Верховном суде Украины введенные против него санкции

25.02.2021, 13:24, Новости дня

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Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Тарас Козак оспаривает в Верховном Суде Украины указ, которым против него введены санкции. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Суда на своей странице в Facebook.

“24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины [Владимира Зеленского] от 2 февраля 2021 года №43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, а именно приложения №1, согласно которому применены санкции к истцу Козаку”, – говорится в сообщении.

Это не первый иск, который поступил в суд относительно обжалования указа Зеленского о санкциях. Ранее суд получил еще три исковых заявления.

В суде рассказали, что постановлением от 9 февраля исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу 10-дневный срок для устранения недостатков. Постановлением от 9 февраля отказано в открытии производства.

11 февраля суд вынес определение об открытии производства по иску гражданина. Рассмотрение производства назначено на 15 марта 2021 года, отмечает суд.

Постановлением от 16 февраля исковое заявление ООО “НОВОСТИ 24 ЧАСА” оставлено без движения для устранения недостатков.

Суд постановлением от 23 февраля также продлил на 10 дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО “Телерадиокомпания “Новые коммуникации”.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/905002556941297

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

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