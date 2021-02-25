Синоптик пообещал россиянам морозный март

25.02.2021, 13:22, Разное

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что пришедшее в страну сильное потепление продержится недолго. Синоптик уверен, что морозы ещё вернутся в марте.

Вильфанд допустил, что температура воздуха вновь опустится ниже 15 градусов мороза. Однако точную дату похолодания можно будет назвать лишь не менее чем за три дня до её наступления. Но в ближайшие дни будет необычайно тепло – в столичном регионе столбики термометров поднимутся до +4 градусов, возможен дождь, сообщает телеканал “360”.

Роман Вильфанд обратил внимание, что температура поднимется сразу на 20 градусов, что является весьма редким явлениям. Специалист предупредил, что из-за этого могут пострадать метеозависимые люди и гипертоники, которым он посоветовал в эти дни пить больше кофе, передаёт Ura.ru.