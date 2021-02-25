Учёные назвали случаи, когда деменция у людей развивается в разы быстрее

25.02.2021, 13:18, Разное

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Ученые из Калифорнийского университета рассказали, у каких людей деменция начинает развиваться гораздо быстрее. По их словам, риск возникновения болезни Альцгеймера увеличивается, если человек находится в состоянии депрессии.

Результаты исследования показали, что у людей с депрессией симптомы деменции могут начаться раньше примерно на два года по сравнению с теми, кто не находится в подобном состоянии долгое время. Если к данному фактору добавляется еще и тревожность, то болезнь Альцгеймера дает о себе знать на три года раньше.

Для понимания влияния психических расстройств на деменцию необходимо провести дополнительные научные работы. Ученые пока успели провести скрининг на наличие в анамнезе пациентов биполярного расстройства, шизофрении и посттравматического стрессового расстройства. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающие болезнью Альцгеймера. Отмечается, что 43% из них находились в депрессивных состояниях, 32% – испытывали постоянную тревожность.

Источник: www.medikforum.ru