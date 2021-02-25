Новый класс военно-морской техники в России представит уникальный УДК «Варан»

25.02.2021, 13:18, Разное

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Российский универсальный десантный корабль (УДК) «Варан» станет первым представителем нового класса отечественной военно-морской техники. На борту судно может нести до 50 летательных аппаратов, включая самолеты, вертолеты и беспилотники.

До окончания холодной войны УДК использовались в качестве средства поддержки советских ВМС. Он мог выполнять не только боевые, но и гуманитарные задачи. Однако со временем он получил настолько много улучшений, что стал самостоятельной боевой единицей. Сегодня УДК используют во время демонстрации флага, когда необходимо передислоцировать войска, поддержать более крупные корабли или при патрулировании моря.

Разработкой проекта УДК «Варан» занималось АО «Невское проектно-конструкторское бюро». Создатели отмечают многофункциональность платформы, поскольку она может стать основой для создания надводных кораблей или большого авианосца, способного переносить 24 многоцелевых самолета, 20 беспилотных дронов и шесть вертолетов. Китайские эксперты полагают, что «Варан» может повысить боеспособность армии РФ.

Источник: tass.ru