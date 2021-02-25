 

Новый класс военно-морской техники в России представит уникальный УДК «Варан»

25.02.2021, 13:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский универсальный десантный корабль (УДК) «Варан» станет первым представителем нового класса отечественной военно-морской техники. На борту судно может нести до 50 летательных аппаратов, включая самолеты, вертолеты и беспилотники.
До окончания холодной войны УДК использовались в качестве средства поддержки советских ВМС. Он мог выполнять не только боевые, но и гуманитарные задачи. Однако со временем он получил настолько много улучшений, что стал самостоятельной боевой единицей. Сегодня УДК используют во время демонстрации флага, когда необходимо передислоцировать войска, поддержать более крупные корабли или при патрулировании моря.

Разработкой проекта УДК «Варан» занималось АО «Невское проектно-конструкторское бюро». Создатели отмечают многофункциональность платформы, поскольку она может стать основой для создания надводных кораблей или большого авианосца, способного переносить 24 многоцелевых самолета, 20 беспилотных дронов и шесть вертолетов. Китайские эксперты полагают, что «Варан» может повысить боеспособность армии РФ.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Роза Сябитова боится увольнения с “Первого канала”

22.10 / Критическая ситуация вокруг циркового дела в Российской Федерации

19.08 / Мнение: Развилка 19 августа

04.09 / Мнение: “Девяностые”. Дмитрий Костенко

12.08 / Скандалы: «Из меня сделали доктора Зло»

12.11 / «Испугавшийся» и врущие

15.09 / Почему Лукашенко держит в секрете имя преемника? Ответ политолога

13.01 / Мнение: Дело Марш против Алабамы. О праве против произвола

18.01 / “Оно тебя не коснется”: Позирующая топлес Мария Горбань впечатлила поклонников романтичным видеороликом

17.07 / Спасти экономику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска