 

В 2022 году ВМС России получит на вооружение скрытные носители баллистических ракет

25.02.2021, 13:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ к концу подходит разработка новых скрытных носителей ракетного вооружения. На разработку новейших бесшумных подлодок специалистам ВПК потребовалось потратить более 20 лет.
Речь идет о проекте 677 «Лада», в рамках которого представлены незаметные и бесшумные подлодки. Поскольку отследить ее маршрут очень сложно, российские военные планируют перевозить на ней высокоточное ракетное оружие.

Первые серийные образцы ВМС РФ собирались получить в нынешнем году. Однако возникли осложнения с контрагентами, вынудившие разработчиков сдвинуть сроки на 2022 год.

Бесшумные и незаметные субмарины в качестве топлива используют дизель. Скорость движения «Лады» составляет 20 узлов, субмарина может погрузиться на глубину до 350 метров. Глубоководный корабль несет на себе вооружение, позволяющее поражать надводные или подводные цели. Но также на «Ладе» можно перевозить грузы или применять ее для защиты берега от вражеского десанта.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / В Сети показали со всех сторон новый Samsung с аккумулятором на 7000 мА•ч

15.07 / “Я не знаю, проснусь ли утром”: как живут люди, переболевшие COVID-19

04.11 / Квинтэссенция самообмана – Личное мнение

06.10 / Певица Натали удивила поклонников новым цветом волос

01.02 / Социальные факторы и риск заражения COVID-19

25.09 / Мнение: Инаугурация “для своих”

18.09 / Есть жертвы: в Ульяновской области разбился самолет

23.12 / Ассоциация врачей призвала россиян поддержать “Елку желаний”

02.12 / Планетарный миксер HYUNDAI HYM-S6551: идеальный помощник на кухне

08.10 / Ученые обнаружили связь между изменами и тембром голоса у мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска