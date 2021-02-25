В 2022 году ВМС России получит на вооружение скрытные носители баллистических ракет

25.02.2021, 13:18, Разное

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В РФ к концу подходит разработка новых скрытных носителей ракетного вооружения. На разработку новейших бесшумных подлодок специалистам ВПК потребовалось потратить более 20 лет.

Речь идет о проекте 677 «Лада», в рамках которого представлены незаметные и бесшумные подлодки. Поскольку отследить ее маршрут очень сложно, российские военные планируют перевозить на ней высокоточное ракетное оружие.

Первые серийные образцы ВМС РФ собирались получить в нынешнем году. Однако возникли осложнения с контрагентами, вынудившие разработчиков сдвинуть сроки на 2022 год.

Бесшумные и незаметные субмарины в качестве топлива используют дизель. Скорость движения «Лады» составляет 20 узлов, субмарина может погрузиться на глубину до 350 метров. Глубоководный корабль несет на себе вооружение, позволяющее поражать надводные или подводные цели. Но также на «Ладе» можно перевозить грузы или применять ее для защиты берега от вражеского десанта.

Источник: ria.ru