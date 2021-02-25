У переболевших COVID-19 риск заражения коронавирусом снижается в 10 раз – исследование

25.02.2021, 13:04, Разное

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Что было известно

Почти у всех людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, вырабатываются антитела к SARS-CoV-2. Концентрация этих антител в крови постепенно снижается. Известно, что некоторые люди заболевали COVID-19 повторно, первый генетически подтвержденный случай был описан в августе 2020 года.

Ранее несколько исследований пытались дать ответ на вопрос, насколько защищены от COVID-19 люди, которые уже переболели им. Недавно научная работа, в которой наблюдали за более чем 20 тысячами медработников в Великобритании, показала, что перенесенная инфекция дает защиту. Менее 1% болевших ранее заразился повторно. Еще одно исследование, которое доступно только в виде препринта, обнаружило, что риск инфицирования в этой группе людей снижается на 83%.

Риск реинфекции в первые месяцы действительно очень низок

В новом исследовании ученые проанализировали результаты тестов на антитела к коронавирусу более 3 миллионов человек. Это больше половины тестов на антитела, проведенных с января по август 2020 года в США. Положительные результаты дали 12% из них.

Около 11% сероположительных (с антителами к коронавирусу) и 9% сероотрицательных людей, которых включили исследование, позже прошли ПЦР-тесты на коронавирус. Ученые оценивали результаты этих анализов с тридцатидневными интервалами: с первого по девяностый день после теста на антитела и дальше.

Среди сероотрицательных участников положительные результаты ПЦР-тестов встречались в 3-4% случаев в течение каждых 30 дней наблюдения. У сероположительных людей ПЦР-тесты были положительными все реже с каждым тридцатидневным интервалом. Через 90 дней РНК коронавируса была обнаружен у 0,3% участников этой группы, прошедших тест.

Таким образом, спустя 90 дней у людей с антителами к коронавирусу положительные тесты были примерно в 10 раз реже.

Ученые объясняют постепенное снижение количества положительных ПЦР-тестов в течение 90 дней у людей с антителами (перенесших болезнь) остаточным выделением РНК вируса. После перенесенной инфекции люди могут выделять частицы вируса в течение нескольких недель. Чем больше времени после болезни проходит, тем реже это происходит.

Это исследование подтверждает, что перенесенный ранее COVID-19 защищает подавляющее число переболевших от реинфекции. Однако как долго длится эта защита, в настоящее время неизвестно.