Мнение: Ядовитая субстанция

25.02.2021, 12:48, Разное

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с агентством Bloomberg заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США. “Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях”, — подчеркнул он.

“Нужно” и “должны” – два любимых слова кремлевской братвы. Вроде бы обозначили обеспокоенность и государственную мудрость, а практические действия – это уже не наша забота.

Страна, сидящая на торговле ресурсами, которые продаются именно за доллары, будет бесконечно сидеть на “долларовой игле”, что бы там ее руководство не говорило.

Вряд ли это руководство не понимает такую простую вещь. Значит, все эти разговоры – они либо для внутреннего употребления, либо вообще абстрактные в пользу бедных.

Производите эксклюзивный товар, востребованный на мировом рынке и номинируйте его хоть в рублях, хоть в тугриках. Создайте свою собственную экономическую систему – успешную и рентабельную – и ставьте свои собственные условия. А до тех пор, пока Россия будет сырьевым придатком мировой системы капитализма – она будет играть по тем правилам, которые диктуют ей стоящие выше в пищевой цепочке субъекты.

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