 

Мнение: Новый иранский ударный БПЛА “Kaman-22”

25.02.2021, 12:36, Разное
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Иран представил новый ударный дрон "Kaman-22".

Как не трудно догадаться, перед нами еще один внебрачный родственник американского ударного БПЛА MQ-9 Reaper.


MQ-9 Reaper.

Фактически, Иран получил доступ к американской технологии и с помощью реверс-инжиниринга, пересобрал его на собственной материальной базе. Так как насчет ТТХ иранцы особо не распространяются, то трудно судить, насколько он лучше/хуже первоисточника.
Иран смог сделать то, что ранее проделали китайцы, которые на основе технологий применявшихся в MQ-9 Reaper запустили свою линейку разведывательно-ударных дронов серии CH, где CH-4 Rainbow наиболее близко походил на американского предка, даже превзойдя его по некоторым параметрам и существенно превзойдя оригинал по вопросу цены, а CH-5 выступал в роли дальнейшего развития изначальной концепции.


CH-4 Rainbow


CH-5.

Теперь по этому пути идут и иранцы, которые достаточно уверенно копируют те американские технологии, к которым получают доступ.
Это позволяет Ирану оставаться в числе мировых лидеров по производству разведывательно-ударных дронов.

Источник: Colonel Cassad



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