 

Рудик заявила, что “Слуга народа” и Офис президента “время от времени” ведут переговоры о коалиции с “Голосом”

25.02.2021, 12:34, Новости дня
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Представители парламентской фракции “Слуга народа” и Офиса президента периодически обращаются к руководству фракции “Голос” по поводу создания коалиции. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое вышло 25 февраля, сказала нардеп от “Голоса”, глава этой партии Кира Рудик.

“Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились [к коалиции]”, – сказала Рудик.

По ее словам, это происходит потому, что в “Голосе” “больше всего профессиональных и, главное, адекватных людей”, поэтому политсила “была бы очень эффективной частью команды любого правительства”.

На вопрос, кто именно ведет с ней переговоры о создании коалиции, политик уточнила, что “время от времени на нее выходят представители или Офиса [президента], или партии “Слуга народа” с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия”.

Рудик раскритиковала работу правительства Дениса Шмыгаля, но назвала последние шаги президента Владимира Зеленского “вызывающими надежду”.

“Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он их делает. Когда мы видим такие шаги, то говорим: “О, возможно, из этого что-то получится!” Но посмотрим, какими будут следующие, потому что это должны быть не два-три случайных государственных решения, а результат определенного плана, тогда и будем говорить”, – заявила политик.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер. “Слуга народа” сформировала монобольшинство.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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