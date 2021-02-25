“Российская пропаганда – не информация”. Ткаченко назвал главные нарративы Кремля об Украине

25.02.2021, 12:34, Новости дня

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Российские СМИ умышленно искажают образ Украины и украинцев. Это заранее спланированные послания, которые пытаются донести любым способом, считает министр культуры Украины Александр Ткаченко. Об этом он написал в Telegram 25 февраля.

Ткаченко назвал топ-3 тезиса российской пропаганды об Украине.

“Власть Украины ущемляет русскоязычное население”. По словам Ткаченко, этот нарратив появился давно, а заговорили о нем после вступления в силу закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” (ст. 30). “Для чего это делается? Для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинцев в умышленном нарушении их прав и свобод”, – отметил министр культуры.

“Украина – не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков”. По мнению Ткаченко, этот тезис используется Кремлем постоянно. В частности, о нем вспомнили после введения санкций против проекта газопровода “Северный поток – 2”. “Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдену с просьбой использовать все средства, чтобы помешать завершению [строительства] “Северного потока – 2”, – подчеркнул глава Минкульта.

“Санкции против [главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука – это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга [президента Украины Владимира] Зеленского”. По словам Ткаченко, российские СМИ долго молчали после введения санкций против трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”, но как только Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Медведчука – они “взорвались”. “Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев. Более того – оскорбили приспешников самого [президента РФ Владимира] Путина, что, конечно, вызвало нервную истерию кремлевцев”, – объяснил Ткаченко.

Глава Минкульта добавил: три нарратива – далеко не весь перечень, остальные – вскоре.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. В феврале 2021 года в российском “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау попросили президента США Джо Байдена использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”. Совместное заявление министров опубликовано 22 февраля 2021 года в статье издания Politico.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены телеведущей Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц.

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