В Киеве снежная глыба разбила автомобиль. Водитель припарковал его на тротуаре

25.02.2021, 12:34, Новости дня

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В Киеве на улице Шелковичной снежная глыба упала с крыши дома на припаркованный внизу автомобиль Hyundai. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Владелец автомобиля рассказал полиции, что припарковал его утром, после чего обнаружил повреждения стойки и зеркала.

Патрульные, просмотрев видео с камер наблюдения, заявили, что около 11.00 авто получило повреждения в результате падения снега.

На видео, опубликованном патрульными, видно, что пострадавший Hyundai был паркован на тротуаре, несмотря на оградительную ленту.

По словам правоохранителей, водитель решил отказаться от претензий.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/videos/121101013270182/

В полиции призвали водителей не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледовых наростов, а также не ехать за пределы установленных ограждений и обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов. При обнаружении сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА), добавили правоохранители.

22 февраля на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована.

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