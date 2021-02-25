50-летняя Кэмпбелл снялась для обложки глянца с голой грудью

25.02.2021, 12:34, Новости дня

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50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл снялась с голой грудью для британского журнала о моде, культуре и искусстве I-D. Фото обложки она разместила 24 февраля в Instagram.

На снимке модель запечатлена на фоне океана с короной из павлиньих перьев на голове. Кэмпбелл позирует в кадре в черных трусах, обхватив себя руками.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

На странице журнала в Instagram отмечается, что съемки проходили в Кении.

Кэмпбелл родилась в 1970 году в Великобритании. Карьеру модели она начала в возрасте 15 лет.

В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

В начале октября 2020 года модель заявила, что сыграет саму себя в фильме “Супермодели”.

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