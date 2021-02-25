Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

25.02.2021, 12:32, Разное

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С инициативой провести голосование по установке монумента на Лубянке выступила Общественная палата Москвы. Вопрос об архитектурной доминанте на площади обсуждался на заседании палаты.

Лубянская площадь находится в самом центре Москвы и является важной частью архитектурного ансамбля города. Многие эксперты уверены: такому знаковому месту необходима доминанта.

Голосование идет на сайте “Активный гражданин”. Горожанам предстоит выбрать, чей памятник станет новой доминантой Лубянской площади – полководец, великий князь Александр Невский или революционер Феликс Дзержинский.

Голосование началось в 10 часов по московскому времени. По данным на 10:20 свое мнение высказали около шести тысяч человек.

Пока лидирует Александр Невский. За то, чтобы памятник великому князю появился на Лубянской площади, проголосовали более 60% пользователей портала.

Монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому работы скульптора Евгения Вучетича появился на Лубянской площади в 1958 году. В 1991-м памятник демонтировали и перенесли в парк Музеон.

С этого года Лубянская площадь осталась без архитектурной доминанты. За эти годы звучали предложения установить там памятник великому князю московскому Ивану III или вернуть на площадь Никольский фонтан.