 

Песков опроверг сообщения о возможном переносе выборов в Госдуму

25.02.2021, 12:30, Новости дня
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В администрации Кремля не рассматривают возможный перенос выборов в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах. Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, обсуждается ли в администрации президента идея изменения сроков кампании по выборам в Госдуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявлял, что не исключен вариант досрочных выборов в Госдуму в начале лета, так как этот период был бы более благоприятным.

Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, также в этом году должны пройти выборы в Госдуму.



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