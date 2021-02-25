Россияне назвали символ России

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25.02.2021, 12:30, Новости дня
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Более половины жителей РФ считают медведя символом страны, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян сошлись во мнении, что медведь/бурый медведь олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%). Каждый десятый дополнительно назвал амурского/уссурийского тигра (11%) и двуглавого орла (9%). Также россияне называли волка, собаку, льва, кошку и лошадь», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Также 41% опрошенных заявили, что могли бы отправиться в путешествие в Арктику, 2% заявили, что уже бывали там, 1% проживает в Арктической зоне.

Опрос приурочен к Международному дню полярного медведя, который отмечается 27 февраля.

Опрос проводился 21 февраля среди 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что природа РФ является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений.



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