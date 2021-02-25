 

Чеснок и имбирь снижают риск онкологии и увеличивают продолжительность жизни

25.02.2021, 12:28, Разное
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Ученые выяснили, что увеличить продолжительность жизни и снизить риск развития рака помогает употребление определенных продуктов. По их словам, человек должен включить в свой рацион имбирь и чеснок.
Данные продукты замедляют процесс старения и увеличивают продолжительность жизни, поскольку в них содержится множество антиоксидантов. К тому же исследователи выяснили, что чеснок и имбирь подавляют воспалительные процессы. Первый продукт снижает артериальное давление, уменьшает содержание «плохого» холестерины, гомоцистеин, триглицериды, способствует повышению иммунитета, улучшает здоровье кишечника. Также предотвращается развитие болезни Альцгеймера и патологий сердечно-сосудистого характера.

Корень имбиря очень часто используется в домашних условиях от тошноты, головной боли, рвоты и простуды. Он имеет антимикробные, антиоксидантные, противораковые и противовоспалительные свойства. Есть определенные доказательства, что имбирь подавляет нейродегенеративные патологии, помогает контролировать вес и предотвращать развитие сахарного диабета второго типа.

Источник: www.express.co.uk



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