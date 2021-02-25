 

Россвязь собирается идентифицировать пользователей по номерам телефона

25.02.2021, 12:28, Разное
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В РФ планируют внедрить систему, способную идентифицировать пользователя интернета по номеру телефона. На сайте государственных закупок появился соответствующий тендер от федерального агентства Россвязь.
Суть процесса идентификации пользователей заключается в сопоставлении телефонного номера и доменного имени. Такой метод позволяет установить личность человека, использующего интернет-сервисы или виртуальную телефонию. На разработку и внедрение системы Россвязь может потратить до 32,7 млн рублей. Исследованием возможности внедрения займется Центральный научно-исследовательский институт связи ЦНИИС.

Некоторые эксперты не видят смысла во введении подобной системы. Сегодня успешно применяется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также пользователя Сети можно определить по его номеру телефона в социальных сетях или электронной почте. Новую инициативу специалисты называют излишней и направленной на тотальный контроль пользователей интернета.

Источник: www.kommersant.ru



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