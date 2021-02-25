 

Ортопед рассказал о рисках развития заболевания при использовании смартфона

25.02.2021, 12:28, Разное
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Российский ортопед и кандидат медицинских наук Александр Бойков пояснил об опасном заболевании, вызываемом чрезмерным использованием смартфона или компьютера. Развивается недуг из-за однообразных движений.
Речь идет о кистевом туннельном синдроме. Основным его симптомом является онемение пальцев. На ранних этапах это чувство ощущается лишь утром, но потом оно может возникать ночью в виде боли, жжения или покалывания. По словам Бойкова, визуально при наличии синдрома кисть словно «худеет», предметы сложно удерживать на весу, появляется неловкость в движениях и даже использование ручки может вызвать затруднение.

Однако развитие кистевого туннельного синдрома можно предотвратить, если придерживаться определенной методики. Для этого достаточно разминать кисть, например, совершать вращательные движения или сжимать и расслаблять руки, также пользу может принести эспандер.

Александр Бойков рекомендовал использовать смартфоны и компьютерную мышь соответствующего размера, чтобы палец не приходилось тянуть, а ладонь плотно лежала на столе. В качестве альтернативы даже подойдет обыкновенный тачпад, поскольку кисть при работе с ним действует более активно.

Источник: live24.ru



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