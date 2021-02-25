Мнение: Узник

25.02.2021, 12:20, Разное

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Что изменилось после того, как Amnesty International отменила решение о признании Алексея Навального узником совести? Или что изменилось бы, если бы Amnesty International продолжала считать Навального узником совести?

Увы, ничего не изменилось. Навальный как был узником «Матросской тишины», так и остается им быть.

Поэтому-то я не понимаю, почему на Amnesty International обрушились проклятия.

Признавать или не признавать кого бы то ни было узником совести – это право Amnesty International. Кроме того, Amnesty International по-прежнему требует немедленно освободить Навального, считая, что он преследуется исключительно по политическим мотивам.

А проклинающие Amnesty International де-факто требуют от этой влиятельной международной правозащитной организации отказаться от борьбы за освобождение Алексея Навального.

Разве это правильно?

Я вот тоже никогда не был ярым сторонником, а тем более поклонником Навального. Но сегодня Навальный – в тюремных застенках. По откровенному правовому беспределу. И поэтому я – сторонник Навального, и я среди тех, кто требует освобождения Навального. Как и Amnesty International. Которая тоже требует освобождения Навального, хотя и считает его просто узником «Матросской тишины», а не узником совести.

Фотография отсюда

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