Мнение: Двадцать мемов про тренинг Кока-Колы

25.02.2021, 12:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот этот день и настал. В англоязычном интернете годами терпели любые проявления расизма по отношению к белым, оправдывая и подвиги «мирных протестующих» из BLM, и ритуальные поцелуи ботинок «угнетённых», и даже репрессии в адрес учёных с журналистами, обсуждавших реальную статистику по преступлениям группы на букву «н».

Чашу терпения переполнил тренинг от Кока-Колы, на котором от белых потребовали «быть менее белыми». Даже на Реддите, — ручном форуме глубинного государства, где до судорог ненавидят традиционные ценности, — модераторы не сумели забанить все возмущённые возгласы на эту тему. На немного более независимом 9гаг и вовсе поднялась мощная война мемов. Чуть ниже я переведу на русский некоторые картинки.

Пожалуй, у Пепси-колы теперь могут возникнуть проблемы. Мало того, что возмущённые беляши сделали её своим символом, так она ещё и выпускала «белую пепси» в 2008 и 2015 годах. Наверняка скоро корпорации придётся отбиваться от обвинений в пропаганде идей белого превосходства.

Кстати, вы будете смеяться, в СССР тоже был небольшой инцидент с цветом колы. Маршал Жуков попросил в 1940-х годах американцев, чтобы те сделали прозрачную колу лично для него — чтобы распитие колы в общественных местах не расценивалось как поклонение империализму. Химики справились, компания выпустила прозрачную колу в стеклянных бутылках, на крышках бутылок красовалась советская звезда. Первая партия бесцветной колы составила 50 ящиков.

1. https://9gag.com/gag/aK6Vo2O

— Попробуй быть менее белым.

— Теперь я красный. Что, ты этого хотела?

2. https://9gag.com/gag/aRXmpN5

Я всегда предпочитал пить колу, а не пепси, но теперь время менять привычки. Может, даже перейду на воду. Фрустрирован этой чепухой про «постарайся быть менее белым»? Я тоже. Но вместо мемасиков попробуй проголосовать долларом. Не покупай в 2021 году вот этих напитков:

3. https://9gag.com/gag/aP3BE2n

4. https://9gag.com/gag/a1rb3b2

Правильный ответ на расистские выкрики. Я не знаю, как «быть менее белым», но я знаю, как пить меньше колы.

5. https://9gag.com/gag/a5Eb0RN

Белые люди: существуют.

Кока-кола: почему ты белый?

6. https://9gag.com/gag/amPYeny

Работники Кока-Колы до и после тренинга:

7. https://9gag.com/gag/a5Eb05L

Кока-Кола пытается привлечь симпатии афроамериканского сообщества, так как белые люди богаче, образованнее и больше осведомлены о здоровом образе жизни, из-за чего они пьют всё меньше сахаросодержащих напитков.

8. https://9gag.com/gag/aP3B59q

— Ты отрекаешься от белизны?

— Да!

— Тогда я крещу тебя во имя диабета!

9. https://9gag.com/gag/anQbZdE

— Попробуй быть менее белым

10. https://9gag.com/gag/a07by2d

Сотрудники Кока-Колы прямо сейчас. (По ссылке короткое видео с белой девушкой, у которой лицо покрашено в чёрный цвет).

11. https://9gag.com/gag/aeAbvQq

По ссылке забавное видео с покупателем кока-колы, дорогу которому внезапно преграждает торговый представитель Пепси с нунчаками.

12. https://9gag.com/gag/aQo902w

На футболке у Пэрис Хилтон написано «хватит быть белыми». Это фотошоп знаменитого снимка, на котором госпожа Хилтон стоит в футболке с надписью «хватит быть бедными».

13. https://9gag.com/gag/axMVxpK

— Мне чертовски нравится быть белым

14. https://9gag.com/gag/a4EbeLw

Семья устраивается на работу в Кока-Колу



15. https://9gag.com/gag/aNpAN66

«Пепси прямо сейчас». Монолог на видео по ссылке:

— Что?! *смеётся* Какой идиот! Какой неудачник! Отлично. Отлично! Больше для нас с тобой!

16. https://9gag.com/gag/abVp78X

— Попытайся…

— Попытайся…

— Быть менее…

— Быть менее…

— Белым…

— Белым…

— Попытайся быть менее белым.

— Да, пепси-кола норм.

17. https://9gag.com/gag/a9Erg1o

«Быть белым — это нормально». Пепси.

18. https://9gag.com/gag/a7ErXmq

Сотрудники Кока-Колы до и после тренинга.

19. https://9gag.com/gag/aNpAMqK

Тед отработал на Кока-Колу всю жизнь. Теперь ему сообщили, что он слишком белый, и что компания больше не нуждается в его услугах.

20. https://9gag.com/gag/ad89y5M

Надпись на плакате: «Пей ледяную Кока-Колу. Только белые посетители».

21. https://9gag.com/gag/a7EDvWe

Арагорн: Ты можешь быть менее белым?

Гэндальф: Нет, но я могу пить меньше колы.