Мнение: Будущий подъем

25.02.2021, 11:58, Разное

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В России начинают говорить о будущем подъеме заболеваемости в середине весны и осенью. И начинают признавать неизбежное: коронавирус – это вполне обычное острое респираторное заболевание.

Раз так – то весной и осенью подъем заболеваемости ОРЗ как был, так и останется сугубо сезонным фактором. Всё остальное – это состояние системы здравоохранения и политическая целесообразность, которая и создала по большей части "ковидную" истерию и панику. Ничего другого за происходящим нет, да и не было.

Второй раз в нынешнем столетии человечество столкнулось с глобальной манипуляцией, которая становится прикрытием чисто политических проектов манипуляторов. Первый раз такой манипуляцией была борьба с "международным терроризмом", запущенная в момент, когда США находились в предкатастрофическом состоянии, из которого вышли через войну, вбросив в свою экономику колоссальные объемы необеспеченной ликвидности и вынудив весь остальной мир, включившись в борьбу с этой фейковой угрозой, взять на себя негативные последствия спасения американской экономики. Конечно же, это было не спасение, а продление агонии, а потому возникла потребность в новой итерации. Ею и стала "пандемия", которая по сути является той же самой мировой войной с теми же причинами и целями.

Только теперь вместо персонифицированного зла в лице страшных бородатых террористов выступает зло невидимое, отчего ничуть не менее страшное. И люди, не способные к системному взгляду на происходящее (а таких в мире достаточно много) банально купились на очередное глобальное вранье.

В такой парадигме нас в будущем будет ожидать новая глобальная угроза, которая на самом деле будет точно таким же фейком, но кто вдается во все эти сложности? Чем-то это напоминает пресс-конференцию Путина, когда тот сообщил, что по мнению специалистов население стало жить лучше. На робкое замечание, что улучшение не ощущается, Путин заявил – но вы же не специалисты! Это классический пример манипуляции, когда людей вынуждают верить вопреки всем доводам разума и личному житейскому опыту. Коронавирус – ровно та же история. И увы, но пока единственный механизм противостояния этому террору – это обычный здравый смысл, который нельзя отнести к объективным факторам.

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