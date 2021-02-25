Принцесса Люксембурга Тесси объявила о беременности после выкидыша и развода

25.02.2021, 11:56, Разное

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Тесси Антони в свое время называли Золушкой, ведь ее история чем-то напоминала сюжет известной всем сказки. Она родилась в небогатой семье – ее отец был плиточником, но позже Тесси встретила самого настоящего принца – Луи, третьего сына правящих монархов, великого герцога Анри и герцогини Марии Терезы – и вышла за него замуж. У них родилось двое сыновей, но сказка так и не получила счастливого финала: сначала Тесси потеряла третьего ребенка, а затем, в 2017 году, они с Луи решили развестись. Но вот, годы спустя, принцесса Тесси начала заново строить свое счастье.

В начале этого года она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, швейцарского бизнесмена Фрэнка Флосселя, а сегодня объявила в социальных сетях, что они вскоре станут родителями. Для Тесси будущий малыш станет уже третьим, а для Фрэнка – вторым.

Весна – идеальное время для выращивания цветов, – подписала Тесси фото, на котором обнимает свой едва заметно округлившийся живот.

Сыновья Тесси

Напомним, Тесси вышла замуж за принца Люксембурга Луи также уже после рождения их первенца – в 2006 году. С Фрэнком они знакомы много лет, но роман с ним принцесса рассекретила лишь в прошлом году.