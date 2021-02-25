Мнение: Фактор Стерненко

25.02.2021, 11:46, Разное

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Фактор Стерненко

Массовые протесты с требованием освободить убийцу-уголовника Стерненко (что иронично уже само по себе) ярко высветили процессы дальнейшей изоляции и окукливания Зеленского. Растеряв доверие избирателей Юго-Востока и фактически признав невозможность на него опереться, Зеленский последние несколько месяцев (аккурат после провальных местных выборов) усиленно копировал риторику и действия Порошенко, а после завершения борьбы между Трампом и Байденом в Вашингтоне он и вовсе начал стремиться быть большим Порошенко, чем сам Порошенко, в результате чего возникла иллюзия, что вот он – «новый патриотический лидер Украины», который возьмет переходящее знамя из рук Порошенко и поведет «мудрый украинский народ» на борьбу с «российской агрессией». Но иллюзия продержалась недолго – зеленый шарик с коричневым содержанием, который надували Зеленский и его окружение, стремительно сдулся после приговора Стерненко, получив фигуральный хук со стороны нацистов, которые уже традиционно обвиняли Зеленского в работе на Кремль (афера с Медведчуком их ни в чем не убедила), попытках украсть роль у Порошенко, «преследовании патриотов» (в чем и до Зеленского периодически обвиняли Авакова и Порошенко). Если Стерненко – это обычный маргинальный элемент с фашистским и уголовным содержанием, то протесты по этому поводу имели достаточно показательное значение. Зеленскому продемонстрировали, что он для этой публике своим не станет никогда и на эту поляну его не пустят, там уже все занято.

В свое время схожая история произошла и с Ющенко, который при всей своей антироссийской и русофобской риторике также пытался ластиться к националистам и нацистам, но те в конечном итоге сочли, что Ющенко – недостаточно «патриот», предпочтя делать ставку на открытых нацистов, вроде Тягнибока (тем более, что их тогда подкармливала на свою голову «Партия регионов»). Ющенко также сначала потерял всякую поддержку на Юго-Востоке, где его воспринимали как русофоба, а затем на Западе, где его воспринимали как недостаточно русофоба. В итоге Ющенко оставалось пытаться играть в центризм в центральной Украине, конкурируя c различными олигархическими однодневками и паразитирующей там Тимошенко. Итоговые 5% поддержки были закономерным итогом.

Зеленский идет ровно по тому же самому пути. Сначала он лишился поддержки на Юго-Востоке, поддерживая нацистов, насильственную украинизацию, запрет русского языка, войну на Донбассе и внешнее управление Украиной. Теперь же он находится на этапе отторжения на Западной Украине, где он будет пытаться, но не станет своим. В конечном итоге, как и Ющенко, ему останется играть в «патриотизм» в Центральной Украине, опять же конкурируя с Тимошенко и новоявленными олигархическими проектами, а также потенциальными осколками собственной партии, которая неизбежно распадется на несколько олигархических объединений, связанных с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком и другим олигархами.

Если на выборы 2019-го года Зеленского двигали, чтобы он понравился всем, раздавая щедрые обещания для доверчивых граждан, то сейчас можно наблюдать таргетированную электоральную работу по отдельным группам населения, с помощью которых политтехнологи пытаются если и не надуть, то хотя бы остановить падение рейтинга Зеленского. Чтобы понравиться той или иной группе, ей надо бросить кость. Атака на Медведчука, помимо устранения политического конкурента, была еще и костью для нацистов, дабы те поверили, что Зеленский лучше чем Порошенко борется с «врагами Украины». Мол, Порошенко Медведчука не трогал, а Зеленский тронул, посмотрите, какой у нас принципиальный президент-патриот. Порошенко не закрывал каналы Медведчука, а Зеленский закрыл. Порошенко не отбирал у Медведчука нефтепровод, а Зеленский отобрал. Именно по такому шаблону шпарили боты Зеленского между атакой Медведчука и посадкой Стерненко.

И тут вот такая неприятность. Стерненко, который хвастался своей неприкасаемостью (что для украинских нацистов норма), внезапно получает 7 лет по обычной уголовной статье. Разумеется, упоротых ни разу не убедит оправдание, что Зеленский тут ни при чем. Более того, посадка Стерненко выгодна одновременно и Порошенко, и Коломойскому, и Медведчуку, так как она вызвала протесты нацистов (должным образом профинансированных), которые в свою очередь как подрывают попытки Зеленского перебраться на поляну Порошенко, так и разрушают ту медийную картинку «президента-патриота», которую пытались лепить политтехнологи. И поскольку у истории с Стерненко впереди новые суды и апелляции, а также вероятная отсидка, она станет долгоиграющей, с периодическими протестами под лозунгами «Зеленский сажает патриотов», «Зеленский продался Кремлю». Подобные инфоповоды будут возникать периодически, чтобы история не позабылась, а это в свою очередь будет вести к дальнейшей маргинализации Зеленского, который, идя дорогой Ющенко, полностью повиснет на ниточках заграничных кукловодов, которые гарантируют ему внешнюю легитимность при отсутствии внутренней.

Так как в окружении Зеленского это понимают, я бы не исключал, что сейчас начнется давление на суды, чтобы добиться пересмотра приговора, дабы избежать очевидного развития ситуации с превращением истории с посадкой Стерненко в многосерийный сериал, который будет топить рейтинг Зеленского среди нацистов столь же успешно, как сериал про «Голобородько» его надувал.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/faktor-sternenko/ – цинк

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