 

Власть должна немедленно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси – Тимошенко

25.02.2021, 11:44, Новости дня
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Тотальная коррупция и непрофессионализм власти привели к импорту электроэнергии из России и Беларуси, который разрушает украинскую энергосистему, заявила в эфире телеканала “Украина 24” лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко.

“Это коррупция называется. Другого слова нет. Почему это не делается? Потому что коррупция, потому что непрофессионализм, потому что двойные стандарты”, – заявила Тимошенко.

Она отметила, что собственных мощностей по производству электроэнергии в Украине более чем достаточно, чтобы обеспечить все потребности страны.

“У нас мощностей на производство электроэнергии в Украине в два раза как минимум больше, чем мы сегодня потребляем. То есть нам свою электроэнергию некуда девать. А сейчас открыли полностью шлюзы и начинают поставлять электроэнергию из Беларуси и из России. Ну где разум?” – заявила Тимошенко.

Политик подчеркнула, что власть должна немедленно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

“Что надо сделать сегодня, а желательно вчера, – немедленно закрыть импорт электроэнергии из Беларуси и из России. Вы понимаете, что мы делаем?” – сказала она.

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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