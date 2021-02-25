Дипломаты работают над подготовкой визита Зеленского в США – замглавы Офиса президента

25.02.2021, 11:44, Новости дня

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Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США и в страны Азии. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью одному из интернет-изданий, его цитирует пресс-служба ОПУ 25 февраля.

Жовква сказал, что “уже налажен контакт” с администрацией нового президента США Джо Байдена. Замглавы ОПУ также напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

“Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома”, – подчеркнул он.

Замглавы ОПУ отметил, что готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом.

“Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал бы дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами”, – заявил он.

Жовква отметил, что в отношениях с США речь идет о вопросах политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, а также об экономическом сотрудничестве.

Кроме этого, по словам замглавы ОПУ, сейчас формируется список стран Азии, которые посетит Зеленский. Рассматривается, в частности, Китай, Южная Корея, Индонезия и другие государства региона.

“Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на сейчас назвать точную дату визитов невозможно по объективным причинам, к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса”, – сказал он.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. 20 января состоялась его инаугурация. Зеленский выразил уверенность в улучшении украинско-американских отношений. Он заявил, что будет рад видеть Байдена в Киеве.

Зеленский посещал США с визитом в сентябре 2019 года. Тогда он встречался с предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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