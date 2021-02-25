 

“Цвет волос очень идет”, “Принцесса такая”. Внучка Ющенко восхитила подписчиков новым образом

25.02.2021, 11:44, Новости дня
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Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко 24 февраля в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена с новым цветом волос.

Внучка третьего президента позирует в кадре, сидя на корточках в черном платье от итальянского дизайнера Alberta Ferretti.

“Цвет волос очень идет”, – отреагировали фолловеры.

“Принцесса такая”, – прокомментировали публикацию подписчики.

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Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Раньше Доменика Ющенко была блондинкой.

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Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар. Доменика Ющенко – студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко.

В феврале 2021 года внучка Ющенко стала участницей слепых прослушиваний шоу “Голос країни”, исполнив песню украинской группы Kazka “Плакала”. По словам Доменики Ющенко, композицию ей помог выбрать бойфренд. Во время выступления никто из тренеров проекта не повернулся к вокалистке. Внучка Ющенко заявила, что этот опыт станет для нее “лучшим воспоминанием”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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