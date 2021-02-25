 

В Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, два человека погибли

25.02.2021, 11:44, Новости дня
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В Одессе в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома погибли два человека. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В 5.52 на горячую линию спасателей поступило сообщение о слабом запахе дыма в парадном пятиэтажного жилого дома по проспекту Небесной сотни, 19. Спасатели установили, что произошло возгорание в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома.

“В 6.15 спасатели пожар локализовали и в 6.35 – ликвидировали на площади 20 м². Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших – 1964 года рождения и 1934 года рождения. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение хозяина с огнем. Ущерб устанавливается”, – говорится в сообщили.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5460211563996699

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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