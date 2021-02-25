Жмак: Разделение “Укрзалізниці” предусмотрено программой правительства, мы завершаем первый этап

25.02.2021, 11:44, Новости дня

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“Укрзалізниця” сейчас завершает первый этап реформы – разделение на отдельные виды бизнеса, рассказал в эфире телеканала “Украина 24” председатель правления компании Владимир Жмак.

“Есть программа правительства утвержденная, которая касается реструктуризации “Укрзалізниці” на 2019–2023 год, и эта программа предусматривает анбандлинг, то есть распределение “Укрзалізниці” на вертикали. Сейчас мы уже проходим первый этап этой долгой дороги”, – рассказал руководитель компании.

Он сообщил, что компания будет разделена на четыре направления: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство. После этого, по словам Жмака, будет прекращена практика субсидирования компанией убыточных пассажирских перевозок железной дорогой за счет прибыльных грузовых.

“Всем известно, что наши грузовые перевозки кросс-субсидируют всю остальную деятельность “Укрзалізниці”. Поэтому для того, чтобы говорить о либерализации рынка, частную тягу и другие моменты, на которые Украина должна идти в рамках Соглашения об ассоциации с Европой, мы сначала говорим о распределении и выводе отдельных балансов всех этих четырех направлений деятельности”, – отметил он.

Эта реформа позволит до конца 2021 года ввести прозрачное тарифообразования на рынке перевозок, убежден Жмак.

“Мы собираемся до конца года четко понимать себестоимость наших услуг по железнодорожным перевозкам, пассажирских, инфраструктуре и по себестоимости производства”, – подчеркнул он.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что “Укрзалізницю” нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что “Укрзалізниця” станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы “Укрзалізниці” будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

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