 

Большинство россиян поддержали идею выплаты дополнительной пенсии

25.02.2021, 11:42, Разное
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Специалисты сервиса по поиску работы “Работа.ру” и НПФ Сбербанка провели опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к выплате дополнительной пенсии от работодателя. Выяснилось, что большинство граждан поддерживают эту идею. .

За инициативу высказались 84% респондентов, при этом около 30% из них хотят получать не менее 30 тысяч рублей ежемесячно. Больше всего дополнительную пенсию желают иметь опрошенные в возрасте от 36 до 55 лет, а меньше всего – участники в возрасте от 56 лет, сообщает телеканал “360”.



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