Погибшего участника протестов в Белоруссии признали виновным в сопротивлении силовикам

25.02.2021, 11:40, Новости дня

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Брестский областной суд признал погибшего участника протестов Геннадия Шутова виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а находившийся рядом с ним 11 августа 2020 года Александр Кордюков приговорен судом к 10 годам лишения свободы, сообщают местные СМИ.

Кордюков изначально обвинялся в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел или другим лицам, охраняющим общественный порядок. Затем обвинение переквалифицировали на «покушение на убийство», передает «Брестская газета».

Шутов был серьезно ранен 11 августа в Бресте, скончался 19 августа в военном госпитале в Минске.

Потерпевшими по делу проходят военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Роман Гаврилов и Арсений Голицын, которые вместе с ОМОНом несли охрану общественного порядка во время акций протеста.

В ходе суда было заявлено, что Гаврилов сделал предупредительный выстрел, а затем пытался выстрелить в плечо Шутову, но попал в затылок.

В ходе суда Кордюков заявил, что Гаврилов и Голицын были в гражданской одежде и не представились. Также на суде выяснилось, что приказ задействовать в Бресте для поддержания общественного порядка военнослужащих отдал командующий Сил специальных операций Вадим Денисенко.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.

Она также предсказала возобновление массовых протестов в Белоруссии весной. Между тем до этого Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской.