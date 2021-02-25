Участникам ЕГЭ разрешили изменить перечень выбранных предметов для сдачи

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25.02.2021, 11:40, Новости дня
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Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных предметов для сдачи, для этого нужно будет подать заявление не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в ГЭК (государственную экзаменационную комиссию – прим. ВЗГЛЯД) не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», который опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект также предполагает, что выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в комиссию заявление не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода. То есть выпускники смогут поменять ЕГЭ на выпускные экзамены и наоборот.

Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, 28 мая состоится экзамен по математике, резервные дни назначены на 8 июня и 10 июня.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор назвали дату итогового сочинения.



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