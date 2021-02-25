 

Ученые предупредили о кардинальных изменениях в глобальной погоде из-за Мирового океана

25.02.2021, 11:38, Разное
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Европейские исследователи пришли к выводу, что океанские течения, влияющие на глобальную погоду, могут достичь критической точки гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Климат в будущем может «взбеситься», поэтому специалисты занимаются составлением прогноза для краткосрочного и среднесрочного периода.
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) является одним из самых известных течений. Теплая вода, поступающая в океан из тропических рек, огибает Северную Европу, Гренландию и следует затем к африканскому континенту. Именно благодаря этому течению в Европе зимы отличаются мягким климатом.

Однако сегодня исследователи наблюдают сдвиги в системе атлантических течений. Они заключаются в том, что AMOC постепенно замедляется. Из-за таяния гренландских ледников возникают холодные потоки воздуха. Они, по мнению климатологов, замедляют течения, а в будущем процесс этот будет только ускоряться, что приведет в итоге к кардинальным изменениям в глобальной погоде. Усугубляет положение тот факт, что исследователи пока не могут сказать, какие меры необходимо соблюдать, чтобы этого не произошло.

Источник: actualnews.org



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