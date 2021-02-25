Алена Апина рассказала, зачем вышла замуж в 18 лет

25.02.2021, 11:38, Разное

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Звезда 90-х Алена Апина объяснила, зачем она вышла замуж в 18 лет. Оказалось, что певица просто «наступила на мамины грабли», ведь ее родительница также связала себя узами брака сразу же после совершеннолетия.

Первым мужем Алены Апиной стал художник латышского происхождения Валерий Арвидович. Пара познакомилась на одном из творческих вечеров. Избранник был старше артистки, учился в Суриковском институте в Москве. Исполнительнице очень нравилось, что он является взрослым и не похожим на других.

В те времена Аленой Апиной двигало любопытство, но быть женой ей не понравилось. Вскоре началась ее музыкальная карьера, а семья начала разрушаться. В браке Апина и Арвидович состояли примерно год, вместе пара провела мало времени, поскольку оба часто вынуждены были уезжать по работе.

Певица объяснила, что часто куда-то «вляпывается», а потом ищет варианта выхода из ситуации. Тогда она поняла, что просто не хочет состоять в браке.

После развода артистка больше не виделась с бывшим возлюбленным. На всех судах вместо нее присутствовала мать.

Источник: smotrim.ru