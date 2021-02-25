 

Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров в театре и кино

25.02.2021, 11:38, Разное
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Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова пояснила о том, сколько на самом деле зарабатывают актеры. Этой информацией знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.
Актер может заработать, играя в театре, снимаясь в кинопроектах, на рекламе. Также существуют различные категории артистов: начинающие, узнаваемые, звезды и мега-звезды, каждому платят свой гонорар. Если актер служит в труппе государственного театра, то его зарплата составляет 25-30 тысяч рублей. Деньги являются небольшими, но зато такие сотрудники защищены от всяческих рисков. Например, в пандемию актеры гостеатров получали заработную плату.

У артистов, задействованных в антрепризе, нет конкретной заработной платы. Они получают деньги за конкретный выход, например, 5-12 тысяч за спектакль. Гонорар узнаваемого актера может подняться до 50 тысяч рублей, а суперзвезды – до 500 тысяч-миллиона рублей. Из-за коронавирусных ограничений сократилось количество зрителей, которые могут находиться в зале. Сами же актеры стали получать всего 25% от своего гонорара.

В кино производится оплата за каждую съемочную смену. В связи с этим актеры очень радуются, когда их утверждают на многосерийный проект. В данном случае приходится жертвовать личным временем и сном, ведь она смена может длиться до 14 часов. Начинающий актер получает 3-7 тысяч рублей, узнаваемый – до 25 тысяч рублей, мединый – до 100 тысяч рублей, суперзвезда – до 250 тысяч рублей. Заработные платы во многом зависят от бюджета фильма или же сериалы. По словам Волковой, гонорар будет выше, если проект станет транслироваться в эфире федерального канала.

Реклама представляет собой нелюбимый способ заработка для амбициозного актера, но заработок является хорошим. Ценность представляет не съемочный день, а права, позволяющие заказчику показать ролик с участием знаменитости на каких-то своих каналах.



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