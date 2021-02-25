Мнение: Вы не понимаете. Это другое

25.02.2021, 11:08, Разное

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По поводу коронавируса есть устоявшийся аргумент. «Не нужно сравнивать его с вирусом гриппа, это совершенно другая болезнь, а значит, любые попытки признать коронавирус тривиальным ОРЗ неверны». В качестве окончательного аргумента всегда идет фраза: «Вот когда сами переболеете, тогда и поймете».

В определенном смысле это, конечно, правда, но при этом подобный подход — чистой воды демагогия. Я поясню, почему.

Я уже писал и говорил неоднократно, что нынешняя история с коронавирусом — это один-в-один повторение пройденного. Когда экономика США вошла в штопор, ей потребовалось в срочном порядке создать угрозу, под прикрытием которой можно было бы вбросить в нее любые количества денег. Проблема в том, что возникают негативные последствия, а значит, их нужно «размазать» по всему миру. Раскрыть систему и сбросить энтропию куда-то за пределы системы. Поэтому потребовалась глобальная угроза, под которую можно было подписать весь остальной мир и вынудить его оплатить спасение американской экономики.

Для тупых была изобретена история с «международным терроризмом», чуть более умных кормили байкой «Ну да, это всё, конечно, полная чушь, но мы обязаны спасать американскую экономику любой ценой, иначе рухнет вообще всё».

«Международный терроризм» – это обычные и бесконечно возникающие вариации на тему национально-освободительных движений. Освободительные движения 20 века были направлены на борьбу с колониализмом и создание национальных государств. Освободительные движения 21 века — это борьба с неоколониализмом, с правительствами национальных государств, которые являются коллаборационистскими по отношению к населению собственных стран, и с глобальными угнетателями в лице как крупнейших развитых стран «золотого миллиарда», так и с наднациональными структурами, осуществляющими контроль и управление мировой периферией.

И, конечно, движение «Талибан», Исламское государство, Боко Харам, ДНР-ЛНР и иные субъекты освободительной борьбы отличаются от национально-освободительных движений 20 века. Конечно, Усама Бен Ладен — совершенно иной субъект, чем Муаммар Каддафи, а Исламское государство выглядит совершенно иначе, чем Индийский национальный конгресс. Было бы удивительно, если это было как-то иначе. Но суть всех этих субъектов борьбы аналогична друг другу: это освободительные движения. И вся концепция «международного терроризма» разлетается вдребезги, если признать то, что на самом деле является реальностью: за «международный терроризм» выдали хорошо известные и введенные в международный оборот национально-освободительные движения. Которые в документах ООН считаются «первичной формой национального государства». Кстати, ровно в рамках этой формулы Организация Освобождения Палестины представлена в ООН.

С коронавирусом ситуация абсолютно схожа. Исчерпав ресурс страха, вызванного наведенной истерией вокруг «международного терроризма», обанкротившаяся система мирового капитализма востребовала новый страх и ужас. Им стал зловредный коронавирус. И даже неважно — естественное происхождение у пресловутого Ковид-19 или не совсем естественное. Вирус есть вирус, он подчиняется тем же самым законам природы. Создать что-то за пределами этих законов — это фантастика. То, что может сделать Голливуд, недоступно (по крайней мере пока) реальным лабораториям.

И, конечно, коронавирус Ковид-19 отличается от иных вирусов. Даже как-то глупо было бы утверждать обратное. Но концепция страха и ужаса перед этим страшным заболеванием точно так же разлетается вдребезги, если принять тот факт, что Ковид-19 — это такое же острое респираторное заболевание, что и грипп. Атипичный, птичий, свиной или «обычный» сезонный — хотя любой грипп на самом деле «обычный» и «сезонный».

Но тогда теряет смысл террор, тогда непонятно, чем пугать и стращать людей, оправдывая меры по спасению устойчиво банкротной системы мирового капитализма. Меры по спасению «бенефициаров» этой системы.

И поэтому нам будут до посинения внушать: «Вы не понимаете, это совсем другое». Забудьте про логику, отбросьте любые разумные аргументы, закройте глаза и делайте, что мы вам говорим. Ведь единственное, чем мы озабочены — это вашим спасением и вашим будущим. Из чисто альтруистических побуждений.

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