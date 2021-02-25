 

Звезда “Спеши любить” и “Это мы” Мэнди Мур объяснила, почему решила назвать сына, как принцесса Евгения

25.02.2021, 11:06, Разное
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Актриса Мэнди Мур и принцесса Евгения впервые стали мамами с разницей в неделю, у обеих родились сыновья, и, что интересно, назвали они малышей одинаковым именем – Август. Если внучка Елизаветы II не объяснила, почему выбрала именно это имя для сына, то вот Мэнди сегодня опубликовала пост на своей Instagram-странице, в котором назвала сразу несколько, весьма трогательных причин.

Был август, когда @taylordawesgoldsmith и я узнали, что у нас будет мальчик (кроме того, сам Тейлор родился в этот месяц). Плюс нам всегда нравилось это имя… Так что имя для сына было выбрано еще в начале нашей совместной истории. Затем, в годовщину наших отношений в ноябре, Тейлор (Т) подарил мне одеялко с буквами “А” (имея в виду мое полное имя – Аманда), сделанной из оставшегося от пошива моего свадебного платья материала, и “Т” – из его свадебной рубашки. Так что это имя стало подходящим объединением для нашей истории. Не терпится рассказать это нашему сладкому Августу однажды, – написала Мэнди.

О том, что Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит впервые станут родителями, пара рассказала в сентябре прошлого года. Об этом актриса сама сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с мужем.

Маленький Голдсмит придет в этот мир в начале 2021 года,

– подписала снимки Мэнди, таким образом сразу обнародовав и пол малыша.

О романе Мэнди Мур и музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита стало известно летом 2015 года, через полгода после расставания актрисы с мужем, рок-музыкантом Райаном Адамсом, с которым она прожила в браке 6 лет. Свадьба состоялась в конце ноября 2018-го и проходила она в обстановке строжайшей секретности на заднем дворе дома актрисы в Лос-Анджелесе. Ее платье было выполнено в стиле бохо-шик, кроме того, Мэнди отказалась от традиционного белого цвета, остановив выбор на нежно-розовом.



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