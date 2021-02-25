Das Erste – немецких солдат решили оставить в Афганистане до января 2022 года

25.02.2021, 11:00, Новости дня

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ФРГ не намерена поспешно выводить немецкие войска из Афганистана, пишет Das Erste. В соответствующем заключении немецкого правительства отмечается, что положение дел в Афганистане остаётся сложным и преждевременный вывод войск поставит под угрозу стабильность в регионе и весь достигнутый в последнее время прогресс. Отмечается, что Берлин намерен продлить миссию бундесвера на 10 месяцев, то есть до января 2022 года.



Reuters

Время для вывода немецких войск из Афганистана пока ещё не пришло — именно так гласит основной посыл правительства ФРГ, пишет Das Erste. В правительственном заключении, составленном министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром иностранных дел Хайко Маасом, говорится о том, что положение дел в Афганистане остаётся «затруднительным».

Также в немецком правительстве отметили, что мирные переговоры между афганским правительством и «Талибаном»* по-прежнему находятся в хрупком состоянии и им требуется больше времени. Следовательно, в ФРГ не намерены ставить эти переговоры под угрозу посредством преждевременного вывода войск.

Das Erste напоминает, что на прошлой неделе НАТО отложило решение по конкретной дате вывода войск с афганской территории. На данный момент в США выясняют, можно ли считать заключённый в прошлом году с исламистами договор выполненным или нет. Между тем, в Берлине осознают также и риски продления своей миссии в Афганистане. В частности, говорится о возможном росте опасности для немецких солдат, в случае если войска НАТО останутся в стране и после 30 апреля. Как напоминает издание, в этом случае «Талибан» пригрозил альянсу «масштабной войной».

Как пишет Das Erste, «большая коалиция» намерена продлить миссию бундесвера в Афганистане на 10 месяцев, то есть до января 2022 года. Максимальная численность контингента должна остаться прежней: 1300 человек. На данный момент в Афганистане находятся 1100 бойцов немецкой армии.

Как отмечает издание, очевидно, что в Берлине хотят связать окончательный вывод войск из Афганистана не с какой-то конкретной датой, а с положением дел в стране. В заключении правительства особо отмечено, что немедленный вывод войск поставит под угрозу не только стабильность во всём регионе, но и достигнутый в последние годы прогресс. Сообщается, что бундестаг сможет проголосовать о продлении миссии в Афганистане 22 марта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.