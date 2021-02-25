 

СТРАНА – горсовет Харькова снова вернул проспекту имя маршала Жукова

25.02.2021, 11:00, Новости дня
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Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Как пишет «СТРАНА», на фоне голосования под зданием горсовета произошла стычка между праворадикалами из организации «Национальный корпус» и сторонниками партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».


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Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Как пишет «СТРАНА», депутаты поддержали эту инициативу 57 голосами, против проголосовали 16 человек, шестеро воздержались.

Под зданием горсовета произошла стычка между праворадикалами из организации «Национальный корпус» и сторонниками партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Затем драка продолжилась на ближайшей к горсовету улице. В ход пошли кулаки и газовые баллончики.

Как напоминает издание, в мае 2016 года было принято распоряжение «О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».

Согласно документу, переименованию подлежали станция метро «Маршала Жукова» (теперь носит название «Дворец спорта») и проспект, названный в честь советского военачальника, — в проспект Петра Григоренко. Уже 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Дважды, 19 июня 2019 года и 26 февраля 2020 года, горсовет проголосовал за возвращение прежнего названия проспекту. Оба эти решения были обжалованы в суде. 



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