 

Bild – для решения проблемы с правым экстремизмом бундесверу посоветовали ввести политпросвет

25.02.2021, 11:00, Новости дня
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За 2020 год число случаев подозрений в правом экстремизме среди бойцов бундесвера составило 477, пишет Bild, ссылаясь на отчёт Евы Хёгль, уполномоченной по бундесверу в бундестаге. Хёгль отметила, что число подобных случаев растёт, а это означает необходимость принятия мер. По мнению уполномоченной, ключом к решению проблемы должен стать политпросвет, который нужно сделать частью военной службы.


Reuters

За прошедший год количество случаев подозрений в правом экстремизме среди военных бундесвера составило 477, пишет Bild, ссылаясь на заявление уполномоченной по бундесверу в бундестаге Евы Хёгль. При этом, согласно данным военной контрразведки бундесвера, в 2019 году аналогичный показатель составил 363 случая.

По мнению Хёгль, эта тенденция показывает необходимость неотложных действий. «Нужно проводить выяснение обстоятельств, осуществлять санкции и принимать превентивные меры. Это долгосрочное задание, которое касается всего общества, а не только бундесвера», — приводит издание слова уполномоченной. Хёгль также отметила, что ключом к решению проблемы является политпросвет, который должен стать неотъемлемой частью военной службы.

По словам главы фракции «Свободных демократов» в бундестаге Стефана Томае, большое число случаев подозрений бойцов бундесвера в правом экстремизме «ужасает», а также показывает, что борьба с подобными проявлениями будет долгосрочной задачей. Томае также похвалил работу военной контрразведки, отметив, что выявление большего количества случаев свидетельствует о повышении эффективности органа.

В своём годовом отчёте Хёгль также раскритиковала оснащение бундесвера, пишет Bild. «Слишком мало материалов, слишком мало кадров, слишком много бюрократии», — подчеркнула Хёгль. Она отметила, что в 2020 году в бундесвере сократился приток новых кадров: было нанято 16 430 человек, что на 19% меньше, чем в 2019 году. 



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