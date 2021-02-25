 

Мнение: Голосуем за возвращение Железного Феликса на Лубянку!

25.02.2021, 10:56, Разное
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Заходим по ссылке https://ag.mos.ru/poll/10351?ref=81L5VdIOPz, голосуем за возвращение Железного Феликса на Лубянку.

Требуется регистрация, самый простой вариант – авторизоваться через Госуслуги.

Железный Феликс должен вернуться на свое законное место.
Памятник Александру Невскому также можно и нужно поставить, подобрав для него соответствующее место. Противопоставление Невского Дзержинскому, такая же разводка либералов, как и противопоставление Невскому Сталину на конкурсе "Имя России" в 2008 году.

PS. Как уже отмечают, практически со старта голосования идет накрутка голосов за Невского, как и в 2008-м году.

Источник: Colonel Cassad



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