“Сосиски”, “Где унитаз?”. Каменских без макияжа показала свое утро

25.02.2021, 10:54, Новости дня

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Украинская певица Настя Каменских (NK) 23 февраля в Instagram показала, как проводит утро. Она перед камерой почистила зубы, сделала массаж лица и позавтракала.

Певица выпила воду, откусила сосиску глядя в камеру и показала стоящую перед ней на столе тарелку с овощами.

“Моя утренняя рутина”, – написала она.

Ролик певица сняла как селфи-видео.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали ролик.

“Сосиски”, – отметила taniushakiseliova.

“Такая милая без мейка”, – заявила mariaalecksandrova.

“А где унитаз?” – спросила babiakanastasiia.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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