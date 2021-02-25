 

Фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК

25.02.2021, 10:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета, подала документы в Центральную избирательную комиссию как кандидат в народные депутаты по 50-му одномандатному округу (Донецкая область) от “Европейской солидарности”. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе политсилы.

“У меня боевой настрой по жизни, а последние полтора года – он и вовсе боевой. Планы – на победу в 50-м округе. Это мой родной Донбасс, где я родилась и где с 2014 года много ездила как волонтер”, – заявила Кузьменко.

По ее словам, в Верховной Раде Украины планирует бороться с преследованиями по политически мотивированным делам, а также есть планы по медицине.

“У нас сейчас такой парадокс – острый дефицит медицинских кадров в Украине, и в то же время большой отток врачей. Потому что нет достойной оплаты, условий труда, нет обещанных надбавок врачам и медицинским работникам, которые работали и работают с ковидом”, – добавила Кузьменко.

Она также хочет уделить особое внимание проблемам людей, работающим на вредном производстве, в частности шахтеров.

Кандидатуру Кузьменко на довыборы в Раду в округе №50 Донецкой области 15 февраля утвердили на съезде партии “Европейская солидарность”.

Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Все трое были арестованы. В августе 2020 года суд изменил Кузьменко меру пресечения на домашний арест. Через две недели с нее сняли электронный браслет.

В 87-м округе в Ивано-Франковской области, где также пройдут довыборы, от “Слуги народа” баллотируется спортсмен Василий Вирастюк, а от “Европейской солидарности” – волонтер Маруся Зверобой. Против нее было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Центризбирком Украины назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Тиньков показал видео пересадки костного мозга

17.09 / Захарова заявила о нежелании РФ быть кровожадной при ответе на санкции

24.08 / «Армата» прошла испытания в беспилотном режиме

21.02 / Компания One Netbook запустила продажи нового карманного ноутбука

26.06 / В Совфеде отреагировали на требование жителей Аляски снести памятник Баранову

15.09 / Украина предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак

24.06 / Олег Шатов сменит “Зенит” на “Рубин”

13.11 / Осужден выкинувший собаку с четвертого этажа житель Красноярского края

06.07 / Times of Israel – Израиль возвращает ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом

09.07 / Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска