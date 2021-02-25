Фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК

25.02.2021, 10:54, Новости дня

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Врач Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета, подала документы в Центральную избирательную комиссию как кандидат в народные депутаты по 50-му одномандатному округу (Донецкая область) от “Европейской солидарности”. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе политсилы.

“У меня боевой настрой по жизни, а последние полтора года – он и вовсе боевой. Планы – на победу в 50-м округе. Это мой родной Донбасс, где я родилась и где с 2014 года много ездила как волонтер”, – заявила Кузьменко.

По ее словам, в Верховной Раде Украины планирует бороться с преследованиями по политически мотивированным делам, а также есть планы по медицине.

“У нас сейчас такой парадокс – острый дефицит медицинских кадров в Украине, и в то же время большой отток врачей. Потому что нет достойной оплаты, условий труда, нет обещанных надбавок врачам и медицинским работникам, которые работали и работают с ковидом”, – добавила Кузьменко.

Она также хочет уделить особое внимание проблемам людей, работающим на вредном производстве, в частности шахтеров.

Кандидатуру Кузьменко на довыборы в Раду в округе №50 Донецкой области 15 февраля утвердили на съезде партии “Европейская солидарность”.

Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Все трое были арестованы. В августе 2020 года суд изменил Кузьменко меру пресечения на домашний арест. Через две недели с нее сняли электронный браслет.

В 87-м округе в Ивано-Франковской области, где также пройдут довыборы, от “Слуги народа” баллотируется спортсмен Василий Вирастюк, а от “Европейской солидарности” – волонтер Маруся Зверобой. Против нее было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Центризбирком Украины назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

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