 

Миллионы долларов. В США оценили ущерб от штурма Капитолия

25.02.2021, 10:54, Новости дня
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Ущерб, нанесенный зданию Капитолия во время штурма 6 января, оценен более чем в $30 млн. Об этом 24 февраля заявил главный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, сообщает CBS News.

Он заявил, что ряд элементов интерьера, в частности статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни, были в различной степени повреждены, в первую очередь – из-за перцового аэрозоля и огнетушителей. Расходы потребовались и на очистку здания от битого стекла и граффити, а также на последующую охрану Капитолия.

Законодатели Палаты представителей утвердили выделение $30 млн на покрытие расходов.

Блэнтон сказал, что, вероятно, потребуется больше денег, если его офису нужно будет продлить контракты на охрану Капитолия после 31 марта.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения, отмечает Reuters.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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