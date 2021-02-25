 

Коронавирус в России: за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев

25.02.2021, 10:52, Разное
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В оперативном штабе по мониторингу обстановки рассказали, что около 10,8% из общего числа инфицированных не имеют симптомов. За минувший день полностью выздоровели 16 102 человека, скончались 446 пациентов.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Москве – 1 406. За ней идет Санкт-Петербург с 911 больными. На третьей строчке находится Московская область, где обнаружили 495 инфицированных.

Много заразившихся также выявили в Нижегородской (388 случаев), Воронежской (301
случай), Ростовской (296
случаев), Самарской (278
случаев), Иркутской (236
случаев), Челябинской (218
случаев) областях и Пермском крае (212
случаев).

Всего коронавирусную инфекцию подхватили 4,2 миллиона россиян. Вылечились и покинули больницы 3,7 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 84,8 тысячи летальных исходов.

С конца прошлого года во всех регионах страны начал действовать масочный режим. Граждан просят надевать средства защиты при входе в метро, автобусы, магазины, кинотеатры и другие общественные места.

В январе этого года в России началась масштабная вакцинация. Привиться от коронавирусной инфекции теперь могут все категории граждан. Ожидается, что к концу года больше половины населения (60%) страны пройдет вакцинацию.



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