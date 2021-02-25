 

С какой профессией сложней всего найти работу в России

25.02.2021, 10:52, Разное
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Специалисты российской компании по трудоустройству HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить, каким специалистам сложнее всего найти работу в России. Результаты показали, что трудностей при поиске работы не испытывают лишь 20% опрошенных.

Эксперты установили, что тяжелее всего на рынке труда приходится топ-менеджерам, работникам сферы искусства, развлечений и СМИ. Напротив, наиболее легко трудоустроиться оказалось представителям рабочего персонала и сотрудникам сферы продаж, сообщает телеканал “360”.



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