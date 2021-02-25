Ракетный комплекс С-400 попал в ДТП в Подмосковье

25.02.2021, 10:50, Новости дня

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Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 «Триумф», столкнулись на Можайском шоссе в Подмосковье.

«Такого ДТП у нас еще не было никогда: зенитная ракетная система С-400 устроила «паровозик» на Можайском шоссе в Голицыно», – говорится в сообщении паблика «Типичное Одинцово» во ВКонтакте.

В свою очередь ТАСС сообщает, что «на Можайском шоссе произошло ДТП с участием пяти транспортных средств – грузовика «КамАЗ», двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и огневой установки из состава системы С-400 «Триумф». «Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин», – сказал источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ подтвердили информацию о ДТП. «Около 08.00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей. Пострадавших нет», – сказали в главке.