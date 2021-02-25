 

В РФ выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса

25.02.2021, 10:50, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 11 198 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1406, Санкт-Петербурге – 911, Московской области – 495. Всего в стране выявлено 4 212 100 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 767 664 человек, из них 16 102 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 84 876 человек.

Накануне, 24 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 749. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 551.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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