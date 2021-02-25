 

Власти Москвы озвучили сроки снятия части COVID-ограничений

25.02.2021, 10:50, Новости дня
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Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», – передает РИА «Новости» слова Ефимова в эфире канала «Россия 24».

По его словам, гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий может вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.

Напомним, 9 февраля в загсах Москвы отменили антиковидные ограничения.



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